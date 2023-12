Approvazione del Bilancio a Fiumicino | l’opposizione | “Mancano visione e innovazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dicembre 2023 – “Ilapprovato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale dipinge un quadro desolante, caratterizzato da una mancanza evidente difutura e prospettive concrete. Purtroppo, non si riscontra alcun elemento innovativo, o per lo meno incoraggiante, per il futuro della nostra città”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dai consiglieri di opposizione, che aggiungono: “Ancora una volta ci rattrista constatare che le molteplici promesse fatte durante la campagna elettorale siano state completamente disattese, non trovando riscontro nei contenuti evidenziati da questo primodell’Amministrazione Baccini. Da oggi in poi, non potranno più giustificare le proprie colpe e responsabilità addossandole a chi li ha preceduti. Chiediamo pertanto alla maggioranza di ...