Antonella Fiordelisi svela | “Ecco quanto guadagno per ogni post sui social”

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Antonella Fiordelisi è stata oggi ospite di Mattino5. Qui, all’interno di uno spazio dedicato al mondo degli influencer, ha parlato in primis del ... (isaechia)

Antonella Fiordelisi questa mattina è stata ospite in collegamento a Mattino Cinque dove ha parlato del suo lavoro da influencer. Un lavoro vero e ... (biccy)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

quanto guadagnano gli influencer per un solo post su Instagram? Antonella Fiordelisi ne ha parlato in collegamento con Mattino Cinque: le cifre sono ... (donnapop)

Antonella Fiordelisi rivela in tv quanto guadagna con un post sponsorizzato sui social, la cifra sorprende

rivela in tv quanto guadagna con un post sponsorizzato sui social . La cifra sorprende: " Dai 5 mila euro in su " . Il totale per un ADV è sicuramente lordo, sopra bisogna ...

Antonella Fiordelisi svela i suoi “affari” su Canale 5: quanto guadagna l’influencer

In un'intervista a Mattino 5, l'ex gieffina ha rivelato quanto può arrivare a prendere (come minimo) per un post sponsorizzato sui suoi profili social.

Alessandro Basciano su tutte le furie: “Avete vinto una diffida”

Tanta rabbia nelle parole di Alessandro Basciano che sui social se l'è presa in modo molto forte annunciando una "diffida".