Antonella Clerici | Mi scuso | da chef Barzetti un battuta molto infelice Ecco cos' ha detto

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «E' stata unaquella che martedì ha fatto il nostroSergio, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l’hosubito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una, mi spiace e me nequi in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social": cosìha aperto...