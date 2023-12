Antonella Clerici e Alfio donano i panettoni di Sal De Riso agli ospiti di una struttura per anziani

Il vino è utile "a stordire la preda" . Le parole pronunciate in diretta tv dallo chef Sergio Barzetti , durante “È sempre mezzogiorno”, il programma ... (tg24.sky)

Una nuova puntata di “È sempre mezzogiorno” che si è aperta però in modo inusuale. Con le scuse della padrona di casa, ossia Antonella Clerici . ... (caffeinamagazine)

In queste ore sono arrivate le scuse di Antonella Clerici dopo la frase infelice dello chef Sergio Barzetti L'articolo “Cercavo di darle da bere per ... (novella2000)

Antonella Clerici si scusa per la frase dello chef Barzetti sullo "stordire la preda". Ma sulla sua sui mariti da corcare di botte Nulla da ...

Lo chef Sergio Barzetti su Rai 1 durante il programma "È sempre mezzogiorno" diha parlato di "farla bere per stordire la preda" e ha aggiunto "Quando pasturavo mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla. Non sapevo che era astemia". Il ...

Sergio Barzetti mette in imbarazzo Antonella Clerici con la battuta sessista in diretta a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici si scusa per la battura sessista a 'È sempre mezzogiorno' dello chef Sergio Barzetti: sui social anche le scuse del cuoco ...

Stefano De Martino: “Mia madre mi ha convinto ad…”

Antonella Clerici ha espresso la sua consapevolezza del ruolo cruciale che Maria De Filippi ha nella vita di Stefano De Martino. De Martino, a sua volta, ha confermato questa affermazione, rivelando ...