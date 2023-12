Antinfluenzale e anti-Covid | Ats Bergamo | “Vaccinatevi”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ATSinvita i cittadini ad aderire alle campagne vaccinali di Regione Lombardia, e ribadisce che l’importanza della copertura vaccinale risiede nella protezione della comunità e dei propri cari, in un’ottica di minimizzazione del rischio. Le vaccinazioni-19 vengono offerte gratuitamente presso gli studi dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Farmacie aderenti alla Campagna vaccinale. In alternativa, la vaccinazione è offerta previa prenotazione attraverso le piattaforme dedicate nei centri vaccinali delle Case di Comunità. La vaccinazione è indicata per tutta la popolazione (a partire dai 6 mesi di età e-19 a partire dai 5 anni di età). La prenotazione ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - “La vaccinazione ospedaliera è fondamentale per i soggetti fragili. Stiamo procedendo in questo momento ad ... (ilgiornaleditalia)

Pronto soccorso nelle festività e picco influenzale, ecco il piano di gestione della Regione

"Mi unisco all'appello alla vaccinazione " dichiara Andrea Stimamiglio , segretario regionale Fimmg " perché c'è ancora tempo sia per fare l'che l'Covid. Mi è capitato di sentire ...

Posso fare il vaccino anti-influenzale dopo Covid anche se non mi sento ancora bene

la febbre o infezioni moderate e gravi non riducono la risposta al vaccino antinfluenzale e non determinano un aumento delle reazioni avverse. Si decide di aspettare il miglioramento per evitare la so ...

Open Day anti Covid, sabato vaccini per tutti: anche quello anti-influenzale

Tornano sabato 23, a Roma, i primi Open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti covid. Obiettivo immunizzarsi prima di Natale, per passare sereni i cenoni e le feste e per affrontare, subito.