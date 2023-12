Anticipazioni Verissimo | gli ospiti del 23 e del 24 dicembre

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionepuntate 23 e 24: svelati gliche Silvia Toffanin intervisterà a partire dalle ore 16.30 su Canale 5 SPOILER E23 E 24: PUNTATE SPECIALI DEDICATE A TERRA AMARA- A poche ore dal nuovo weekend di, amatissima trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, è arrivato un favoloso annuncio per i fan di Terra Amara, che nella giornata di domenica 242023, vigilia ...