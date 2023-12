Anticipazioni Gf | chi esce secondo Paolo Masella al televoto

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, chi lascerà la casa più spiata d’Italia?dice la sua sul possibile eliminato Si avvicina la puntata di sabato 23 dicembre, dove si decreterà il prossimo eliminato del Grande Fratello e le paure di perdere un nuovo compagno si fanno sentire. Tre al: Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro, chi uscirà? Quest’ultimo ha cambiato atteggiamento in casa, cercando di mettersi in mostra, tra allegria e gioco per cercare di vincere questo. Ma qualcuno è convinto che sarà lui a ...