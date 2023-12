Andreazzoli | «Lazio ha fatto bene con l’Inter D’accordo con Sarri»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’Empoli domani giocherà contro laalle ore 18.30, l’allenatore Aurelioè tornato in conferenza stampa sulla partita dei biancocelesti contro. PRECEDENTE –parla dell’ultima dei biancocelesti in campionato: «Io ho visto lacontro. Sono 100%con quello che ha detto, è stata una partita di grande livello. Poi i risultati vanno dove vogliono. La squadra haal cospetto di una formazione importante. Se io leggo la loro rosa mi impressiono, sulla qualità e sulla possibilità di scelte. Sono numerose, poi c’è l’impronta e la mano dell’allenatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...