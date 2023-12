Amici | cantante protagonista di una recente edizione annuncia | “Chiudo con la musica | il mio progetto finisce qui”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nonostantepossa essere un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo dellao della danza, spesso lo stress a cui si è sottoposti all’interno del programma e poi fuori può essere molto difficile da gestire, così come tornare alla normalità una volta eliminati dal talent show condotto da Maria De Filippi. Ed è questo quello che è successo a Calma, ex allievo di21 del team di Rudy Zerbi, il quale entrato in corsa poco prima del serale, per via del suo carattere ha fatto fatica ad integrarsi con il resto del gruppo e anche una volta eliminato non ha avuto il supporto che il suo professore gli aveva promesso. Tutto ciò lo aveva portato, nelle scorse settimane, a scagliarsi duramente contro la trasmissione e contro Rudy, reo di averlo lasciato solo nel momento del bisogno. Calma aveva anche dichiarato di stare ...