Amici 23 | nuovo trionfo per Mew | due allievi ufficialmente in sfida | ecco chi sono

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Unappuntamento con il daytime di23 è andato in onda questo pomeriggio, giovedì 21 dicembre 2023, su Canale 5, appena poco prima dell’inizio della pausa per le vacanze di Natale. Che cosa sarà accaduto tra gli amatissimidella scuola in queste ultime ore? Andiamo a scoprirlo insieme qui di seguito.23, un compito per i cantanti In casetta è arrivata una comunicazione per tutti i cantanti. I professori hanno deciso di assegnare un compito. Dovranno scegliere una cover nel loro kit che però non hanno mai cantato in puntata. Sarà scelto un cantante per squadra da far esibire di fronte a tutti i prof e ad un giudice esterno. Chi vincerà renderà la propria squadra immune ad una. Le altre due squadre perdenti dovranno invece mandare un cantante in, ...