Amici 23 | ex allievo spara a zero sul programma | “I prof sono influenzati dall’alto | 80% è spettacolo e 20% fare musica”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un exdi quest’attuale edizione di23 ha fatto delle fortissime dichiarazioni sul. Stiamo parlando di Ezio Liberatore, l’exdi Anna Pettinelli che durante una puntata del daytime è stato eliminato definitivamente dalla scuola. Intervistato da Tutto Notizie, il cantante ha subito parlato della strategia dell’ormai exessoressa di eliminare, non solo lui, ma anche Holy Francisco e Stella Cardone: Io credo che iessori siano estremamentedal contesto e. Penso che nontotalmente loro a decidere di debba andare via o chi deve restare. Se dobbiamo soffermarci solo su Anna io ho notato un po’ di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata ...