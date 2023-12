Amedeo Grieco | «Chiara Ferragni è il simbolo di un degrado culturale Sottovaluta l’intelligenza delle persone»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pio econe Fedeznon le manda a dire. In giorni in cui i personaggi pubblici si sono ben guardati dal condannare la vicenda relativa alla decisione Antitrust su(a differenza di coloro i quali hanno espresso sostegno e vicinanza alla multata), fanno notizia le parole del comico del duo Pio e. Al Corriere, durante l’incontro per la presentazione dell’ultimo film Come può uno scoglio,ha dito: “Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia ildi un...