Amanda Knox torna in Italia | dove è accusata di calunnia

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'americana, condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercker, sarà in aula a Firenze per via delle calunnie ai danni di Patrick Lumumba, da lei accusato del delitto e che per quelle accuse finì in carcere. L'uomo, completamente estraneo ai fatti, non ha mai avuto né un risarcimento né scuse da parte della