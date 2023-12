Amanda Knox a processo per calunnia a Firenze | Non temo di tornare in Italia per difendermi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «Non ho paura diinper, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutti questi anni sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità ». Così in un post su Xper la quale asarà nuovamente celebrato ilpernei confronti di Patrick Lumumba dopo che la Cedu ha accertato la violazione dei diritti di difesa...

"Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutti questi anni sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità".

Così in un post su X Amanda Knox per la quale a Firenze sarà nuovamente celebrato il processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba dopo che la Cedu ha accertato la violazione dei diritti di ...

Amanda Knox: "Da anni combatto per riabilitare il mio nome, mentre l'uomo condannato per il delitto è libero"

Amanda Knox, con vari post pubblicati sui social, si è detta pronta a tornare in Italia per riabilitare il suo nome. La 36enne americana ha detto che da 16 anni combatte per la propria reputazione ...