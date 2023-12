(Di giovedì 21 dicembre 2023) Allarmante quanto accaduto in unaa Berna. Come segnala Ticino online, il 13 dicembre, un gruppo di studenti di quinta e sesta ha circondato un'insegnante, bloccandole la strada e urlando "". L'articolo .

La decisione della Corte di Cassazione, che ha assolto un' Insegnante precedentemente condannata per eccessiva violenza verso un alunno, solleva ... (orizzontescuola)

La decisione della Corte di Cassazione , che ha assolto un'insegnante precedentemente condannata per eccessiva violenza verso un alunno, solleva ... (orizzontescuola)

Su France Info, c'è spazio per una storia drammatica che riguarda gli alunni di una scuola primaria in un quartiere di Parigi . Due alunni sono ... (orizzontescuola)

Il preside Luca Azzolini, a capo dell'Istituto Paolo Frisi di Milano per quasi due decenni, confronta la sua scuola con un " piccolo Comune ", ... (orizzontescuola)

Jesi: Ex Centro Radio Trasmittente, iniziata la demolizione

Dalle sue ceneri nascerà il nuovo Polo per l'infanzia con un asilo nido per 60edmaterna per altri 75. Un intervento che contribuirà a riqualificare l'intera area dove insiste il Parco ...

Alunni di una scuola primaria elvetica circondano la maestra non gradita e gridano “Allah Akbar”. Il preside: “Atto intollerabile”

Allarmante quanto accaduto in una scuola primaria a Berna. Come segnala Ticino online, il 13 dicembre, un gruppo di studenti di quinta e sesta ha circondato un'insegnante, bloccandole la strada e urla ...

"Mancano autisti per lo scuolabus". Alunni a casa 20 minuti dopo

San Costanzo, l’ira dei genitori. "Sarà così tutta la settimana. Facciamo i salti mortali per incastrare tutto" ...