Altroconsumo | per Natale la spesa procapite degli italiani sarà circa 446 euro ma il 25% pensa a risparmiare

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Tra feste, cene, regali e viaggi glispenderanno446a testa (217solo per i regali), ma un intervistato su quattro prevede di spendere meno dello scorso anno. Sono alcuni dei risultati di una analisi dida cui emerge come quasi la metà (46%) farà acquisti solo o soprattutto online (anche se rispetto all’anno scorso c’è un calo: il 18%di fare meno acquisti sul web); il 21% farà acquisti solo o soprattutto in negozi fisici, mentre nel 23% dei casi si farà in modo equilibrato, sia online sia nei negozi fisici. Inoltre, dall’indagine emerge che per il 33% del campione fare regali è fonte di stress. Comunque il 19% comprerà a gennaio, approfittando dei saldi. Come detto, il 25% dei consumatoriprevede ...