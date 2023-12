Altro che locomotiva d’Europa | con Meloni il Pil italiano affonda

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’Italiadell’Europa resta solo un sogno. Il racconto degli esponenti della maggioranza e del governo guidato da Giorgiasi infrange contro dati di bentenore: nel 2024 il Pilcrescerà su livelli bassissimi, decisamente al di sotto di quelli degli altri Paesi europei. Le ultime due stime sulla crescita italiana non sono incoraggianti per il 2024. In particolare la previsione di Prometeia segnala un aumento del Pil solamente dello 0,4%, che collocherebbe l’Italia tra i peggiori (se non il peggiore in assoluto) Paesi in Ue. Il Pilpraticamente fermo: le fosche previsioni per il 2024 Secondo lo studio di Prometeia il Pilsalirà dello 0,7% quest’anno e soltanto dello 0,4% nel 2024. Tra l’già nel quarto trimestre del ...