Altra donna | solita storia È un Paese da Codice Rosso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un’e sempre la. Vanessa Ballan aveva deciso di troncare la sua relazione con Bujar Fandaj ma lui non aveva accettato la sua libertà di scegliere, la sua autonomia. Così l’ha uccisa non potendola più possedere. Anche in questo caso c’è unache aveva paura. Lo raccontano i colleghi del supermercato in cui la vittima lavorava, lo racconta la denuncia presentata da Ballan lo scorso 26 ottobre. Un’e sempre la. Denunce da “” che attivano un allarme giallo “C’erano elementi forse per un pericolo di attività persecutoria e molesta, ma non per un divieto di avvicinamento”, ha detto ieri ai giornalisti il procuratore capo di Treviso, Marco ...