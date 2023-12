Alle radici dell' umanità nella nuova Area megalitica di Aosta

Perché Venerdì 13 è considerato un giorno che sfortuna ? Più o meno superstiziosi, tutti abbiamo detto almeno una volta 'non ci credo, ma...'. In ... (247.libero)

Lo scorso 2 ottobre, Katalin Karikò e Drew Weissmann hanno ricevuto il Premio Nobel per la Medicina , un monumento alla loro perseveranza per aver ... (aleph-tales)

Spaccio, lotte interne e guerra comune contro i napoletani: la curva del Verona è fuori controllo. Il questore: 'Faremo finire la giostra'

Ovviamente c'è stato anche il corollario di attacchiforze dell'ordine che hanno portato a ... La grande famiglia del tifo scaligero ha sempre avutonell' ultradestra . Alcune formazioni ...

"In viaggio con Francesco": ad Andria al via la XIV edizione del presente vivente

5,6 e 7 gennaio: alle ore 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30.

Donne, dei diritti e dei delitti. Estirpare le radici della violenza

No, non ne siamo usciti migliori, o per lo meno più consapevoli. Rientrato lo tsunami emozionale di identificazione collettiva per il femminicidio di Giulia Cecchetin - eletta a ...