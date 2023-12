Alla Camera il ricordo di Altero Matteoli | sei anni dopo “Una visione pragmatica e moderna della politica”

Capitolo chiuso sul Mes. L'Aula della Camera ha respinto l'autorizzazione alla ratifica del Mes. L'Aula dice quindi no alla ratifica ed esecuzione ... (liberoquotidiano)

Mes bocciato alla Camera con 184 voti contrari. Ma l'ora, per la Maggioranza , di decidere da che parte stare è scattata già in commissione alle ... (ilmessaggero)

Mes bocciato alla Camera con 184 voti contrari. Ma l'ora, per la Maggioranza , di decidere da che parte stare è scattata già in commissione alle ... (ilmattino)

Roma, 21 dic. (askanews) – Il Parlamento è “sovrano” e ha deciso di non ratifica re il nuovo Mes, che comunque per l’Italia presenta modifiche – il ... (ildenaro)

Sanità e filosofia, l'iniziativa che 'umanizza' le cure dei pazienti

Inevitabilmente ne conseguono vissuti psicologici, legati siamotivazione che all'accettazione ... 'Dal momento in cui entra in ospedale, e in particolare nella propria, il paziente , già ...

Ecco perché il nuovo Patto sarà una vittoria per l’Italia

Anche se, per la verità, nessun paese europeo considerava il Mes. La bocciatura alla Camera del Mes il giorno dopo l’accordo sul Patto risulta così l’ammissione di una sconfitta, o una confessione di ...

MONTEPULCIANO: I RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL VINO ABRUZZESE IN AUDIZIONE ALLA CAMERA

Così Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che insieme a Tito Cieri, funzionario del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ha parteciato all’audizione, presso ...