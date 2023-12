Alisel | in anteprima il video di ‘Virgole’

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Da venerdì 22 dicembre 2023 è in rotazione radiofonica Virgole, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre. Virgole è un brano che descrive il cambiamento interiore della cantautrice, che inizialmente si identifica con un’idea di movimento continuo e senza sosta. Si paragona ad un libro di frasi libere che si muovono e si intrecciano senza una direzione definitiva, pensando che questa fosse una prospettiva positiva. Tuttavia, a un certo punto, avviene un cambiamento dovuto alla crescita personale. O forse all’incontro con qualcuno, e all’improvviso ci rendiamo conto che le frasi non hanno senso senza punti. Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi per la Label Estro Records. «Ogni tanto, da qualche parte, in qualche modo, bisogna trovare il coraggio di fermarsi e accettare di essere felici. – dice ...