Alex Racioppi | grande attesa per la finalissima di The Voice Kids

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’per la finale di The, il popolare talent show condotto da Antonella Clerici. In città l’attenzione è focalizzata su, talentuoso ragazzo di 14 anni originario di Apice che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua straordinaria voce nelle scorse puntate. La sua abilità nel trasmettere emozioni attraverso le canzoni ha lasciato senza parole il suo caposquadra, Clementino, e ora i cittadini sono impazienti di vedere cosa ci riserverà nella finale. I finalisti sono in totale 12, suddivisi in quattro squadre capitanate da Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Questi talentuosi ragazzi si sfideranno sul palco per dimostrare il loro valore e conquistare il titolo ambito. Le aspettative sono altissime, e il pubblico è ...