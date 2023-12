Alessandro Siani e Cristiana Capotondi ‘ballerini per una notte’ della finale di Ballando

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Ultimo atto per la diciottesima edizione dicon le Stelle, con dueper unaospiti d’eccezione. Nel corsofinalissima del talent show di Rai1, in onda sabato 23 dicembre 2023, Milly Carlucci accoglierà in pista, pronti ad eseguire una coreografia di fronte al pubblico e a tutti i giurati. L’ospitata disarà un’occasione utile per promuovere Succede anche nelle migliori famiglie, film disponibile nelle sale cinematografiche dal 1° gennaio 2024. Come anticipato da TvBlog, nel corsosarà poi ospite Alberto Angela, che lancerà ...