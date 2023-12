Alessandro Mazzi | porti italiani ruolo strategico nel PNRR

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) - La transizione ecologica nel settore dei tras: ildeinelRoma, 21 dicembre 2023. La transizione ecologica nel settore dei trasè un argomento caldo in Italia, specialmente in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). In questo contesto, irivestono un, data la loro importanza sia a livello nazionale che europeo. La sfida è quella di trasformarli in "Verdi", riducendo significativamente l'impatto ambientale delle loro attività., ingegnere e consulente aziendale con esperienze di spicco nell'ingegneria ...