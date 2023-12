Alessandro Basciano contro i giornalisti di Chi? Il post on fire per difendere Sophie e la figlia

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)non ha usato mezze parole e ha scritto undi Casa: “Bravi, avete vinto una diffida”è intervenuto sui social e non solo perCodegoni, sua ex compagna, e la sua bambina. I due infatti si sono lasciati da tempo ormai manon tollera più parole e battute che riguardano la coppia. Leggi anche–> Perla al Grande Fratello fa uno scivolone su Ilary Blasi, cala il gelo tra i gieffini É accaduto che durante l’intervista di Mirko Brunetti,Codegoni è stata tirata in mezzo da i dueche con lei condividono il format. Nonostantesi sia tirata ...