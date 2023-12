Al-Khelaifi | «Non cambia nulla | orgogliosi della nuova Champions»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le parole di Nasser Al, presidente dell’ECA e del PSG, dopo la sentenzaCGE a favoreSuperlega. I dettagli Nasser Al, presidente dell’ECA e del PSG, ha parlato in conferenza stampasituazione Superlega. PAROLE – «Noi siamoLeague. Noi del calcio europeo siamo uniti e continuiamo a lavorare con l’UEFA perre in meglio il calcio. Non cambieràper noi dopo la sentenza di oggi. Ci renderà più forti e migliori».