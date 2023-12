Agresti | «Inter | rifletterei su Frattesi Perso a forza di panchine»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023), commentando il KO dell’col Bologna in Coppa Italia, si è concentrato su Davide. A detta sua, il centrocampista non sta rendendo. RIFLESSIONI ? Stefano, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, nel commentare l’eliminazione dell’si è poi concentrato su due giocatori: «Il Bologna ha giocato i minuti decisivi, ha sofferto molto nella ripresa. L’non ha giocato una partita pessima, ha avuto qualche occasione, soprattutto col rigore di Lautaro. La cosa incredibile del Bologna è stata quella di esaltarsi dopo il gol subito e grazie alle giocate pazzesche di Zirkzee. Per l’è comunque una grande delusione. Non credo ci saranno conseguenze, il triplete non l’ho possono più fare. Questa sconfitta ci deve far riflettere ...