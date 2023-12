(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nuovi rumor sulla serie che vedrà protagonista il personaggio di Kathryn Hahn.è una delle prossime serie in arrivo su Disney+. Si sa ancora pochissimo dello show, tuttavia, un nuovo rumor suggerisce che la serie ha in serbo una nuovissimanel. Uno dei momenti più scioccanti di WandaVision è stata la rivelazione che Scarlet Witch ha controllato la mente dei residenti di Westview per mantenere le sue illusioni, trasformandola immediatamentea cattiva agli occhi di molti fan. Tuttavia, sembra che questa verità non sia nota agli abitanti del: un insider di Hollywood, "CanWeGetSomeToast", ha affermato che l'incidente è stato archiviato come un "esercitazione degli …

Agatha: Darkhold Diaries introdurrà una teoria della cospirazione nell'MCU

Diaries è una delle prossime serie in arrivo su Disney+. Si sa ancora pochissimo dello show, tuttavia, un nuovo rumor suggerisce che la serie ha in serbo una nuovissima teoria della ...

Agatha: Darkhold Diaries introdurrà una teoria della cospirazione nell'MCU

Agatha: Darkhold Diaries è una delle prossime serie in arrivo su Disney+. Si sa ancora pochissimo dello show, tuttavia, un nuovo rumor suggerisce che la serie ha in serbo una nuovissima teoria della ...

MORNING SPOILERS: Disney+ Sets Its Star Wars and Marvel Slate for 2024

Mutant Mayhem’s Jeff Rowe talks keeping Shredder back for the sequel. Wyatt Russell discusses’ Thunderbolts filming schedule. Get a look at Jadis’ return for Walking Dead: Ones Who Live. Plus, get a ...