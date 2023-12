AEW | Si guarda al mercato indiano | possibili show in India in futuro

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Da quando è stata lanciata nel 2019, la AEW ha avuto una importante crescita anche al di fuori degli Stati Uniti. Al momento Canada e Regno Unito sono stati i Paesi che hanno ospitato eventi della federazione di Tony Khan. In particolare, ilbritannico sembra molto solido per la AEW con All In che sta diventando un evento annuale. La federazione, però, stata monitorando anche ile proprio l’potrebbe presto diventare unverso cui espandersi. Lo ha confermato Satnam Singh, wrestlersotto contratto con Jacksonville. Eventi innel prossimo? Satnam Singh, durante una intervista con Hindustan Times, quotidianoin ...