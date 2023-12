AEW | International Championship Match a Rampage | ecco la card ed i risultati – SPOILER

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Richiesta accolta. Rocky Romero, dopo aver chiesto una title shot ad Orange Cassidy durante un segmento backstage nell’ultima puntata di Dynamite, ha ottenuto un, dopodomani. La puntata come di consueto è stata però registrata dopo la diretta di Dynamite e, dopo il tweet dell’annuncio, vi pubblichiamo idell’evento: Orange Cassidy got the hint, Rocky.Just ask next time.Watch #AEWDynamite: #HolidayBash LIVE on TBS!@trentylocks @azucarRoc @orangecassidy @callmekrisstat pic.twitter.com/CcT5PYHoUI— All Elite Wrestling (@AEW) December 21, 2023(22/12/2023) AEW: Orange Cassidy (c) sconfigge Rocky Romero e mantiene il titolo I ...

AEW Rampage Spoilers For 12/22 (Taped On 12/20)

After the December 20 episode of AEW Dynamite, All Elite Wrestling taped matches for the December 22 episode of AEW Rampage from the Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma. The spoilers, courtesy of ...

AEW Rampage Holiday Bash spoilers from Oklahoma City

The following are spoilers for the Friday, December 22 AEW Rampage Holiday Bash episode. The show was taped Wednesday night December 20 in Oklahoma City, Oklahoma at the Paycom Center. Spoilers are ...