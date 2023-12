Adam Driver conferma di essere diventato papà per la seconda volta | Cerco di godermela di più

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La star di Ferrarihato dipadre per laotto mesi fa.ha partecipato all'ultima puntata di Live with Kelly & Mark e si è soffermato anche sulla propria vita privata,ndo didi recente per ladi una bimba, avuta dalla moglie Joanna Tucker. "Ha 8 mesi" ha risposto l'attore alla domanda della conduttrice "Ho un figlio maggiore di 6 anni e ora lei ha 8 mesi e ti rendi un po' conto di quanto i bambini siano impegnativi".è protagonista di Ferrari, l'ultimo film di Michael Mann che ...