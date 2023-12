Adam Driver conferma di essere diventato papà da 8 mesi e parla delle ansie da genitore

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è di nuovo: in una puntata del talk show americano Live with Kelly & Mark, l’attore di Ferrari, oggi 40 anni, hato dipadre di una bambina, che ha oggi otto. “Beh, che bello! Devestato un regalo di Babbo Natale”, ha commentato Kelly Ripa, la co-conduttrice. “Sì, sì. Ho un figlio di sei anni e ora anche lei, che ha otto. Ti dimentichi di quanto i neonati siano tosti”, ha riso l’attore. Alla domanda di Mark Consuelos sulle ore di sonno,ha confessato di non stare dormendo molto. “Però questa volta sto tenendo a mente che mi devo godere di più questo periodo. La prima volta è passato troppo velocemente, e non vedevo l’ora che ...

