Accordo sul contratto nazionale per i grafici dell’industria | aumenti antiinflazione e norme innovative

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È stato siglato nei giorni scorsi il rinnovo del CCNLIndustria, “un risultato atteso e importante – sottolineano i segretari di Fistel Cisl e Slc Cgil di Bergamo-, che nella nostra provincia interessa circa 4000 lavoratori”. La nuova intesa, che sarà sottoposta al vaglio delle assemblee dei lavoratori a partire dalle prossime settimane, avrà valore dal prossimo gennaio e fino al dicembre del 2026. Porterà a un aumento medio di 252 euro, un’Una tantum di 200€, l’aumento del contributo dell’azienda nel fondo Byblos da1.2 a 1.4 e 13 euro di aumento al mese per il Fondo “Salute Sempre”. Dal punto di vista normativo, l’firmato da Asso, Aie, Anes con Fistel Cisl, Slc Cgil e Uilcom Uil presenta alcune innovazioni importanti per il settore, come l’introduzione della Banca del tempo, nuove disposizione sulla violenza di ...

Retribuzione minima fissata dai 650 ai 1.100 euro per posa. Introdotta la figura dell’«Intimacy coordinator» per prevenire molestie di genere (ilsole24ore)

Patto di stabilità, trovato l'accordo. Gentiloni: 'Italia decisiva'. Meloni: 'Condizioni migliorative'

I ministri delle Finanze dell'Ue hanno raggiunto l'nuovo Patto di stabilità e crescita. L'ultima riunione dell'Ecofin - convocata in via straordinaria e in videoconferenza - è durata due ...

Patto Ue di stabilità: come cambierà e cosa succederà all’Italia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, considera importante che sia stato trovato tra i 27 Stati membri della Ue un compromesso di buonsenso per un accordo politico sul nuovo Patto di stabilita’ ...

Euroaccordo sui migranti. Per l’Italia è una vittoria

Sui migranti in Europa sta per cambiare tutto ... In virtù delle nuove norme all’Italia basterà dunque raggiungere un accordo con Tunisi basato su intese economiche o di agevolazione dei rimpatri. A ...