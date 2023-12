Abodi annuncia il cambio di passo del governo sullo sport | “In arrivo 45 milioni per le palestre italiane”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «Siamo un sistema con una natura pubblica ma che cerca di occuparsi diin modo strutturato. Tra oggi e domani escono dei numeri importanti per il dipartimento: 45che vengono affidati alle, con 14mila domande evase grazie ae Salute»: adrlo il ministro per loe per i giovani, Andrea, durante il punto stampa di fine anno al Foro Italico. «La scuola? Il 2024 consentirà di organizzare definitivamente i nuovi Giochi della Gioventù e lo faremo insieme a Coni, Cip ee Salute», ha aggiunto il ministro. “Non ci fermeremo qui, anche il progetto Caivano va avanti” «Non ci fermeremo qui – ha aggiunto il ministro– perché cercheremo di ottenere ulteriori ...