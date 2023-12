Abbandono di rifiuti in Pozzo Nuovo a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un altrodi, questa volta in localitànei pressi della Circumvallazione esterna Sempre la stessa storia. Zona isolata e poco controllo sono gli ingredienti fondamentali dell’deida parte di persone che non riescono a comportarsi civilmente in alcun modo. Difficile individuarli senza il necessario ausilio delle Istituzioni cittadini, senza politiche ambientali serie e nell’immobilismo più assoluto. Nel frattempo che qualcuno si svegli da sogni sereni, l’amministrazione è costretta a rincorrere i sozzoni che abbandonanoovunque, con costi importanti di raccolta e raccolta differenziata che crolla. Evidentemente sono contenti così. Nel frattempo i cittadini – evidentemente ...