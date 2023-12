(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'Istituto Comprensivo Rodari di Brandizzo, per la secondaria di primo grado, sta provando ad abbandonare lo zaino pesante per undiverso di fare lezione, ovvero il(Didattica per ambienti di apprendimento). L'articolo .

Un caso che ha sconvolto l'Italia, quello dell'omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex findanzato, Filippo Turetta. L'ennesimo ... (iltempo)

Elsevier e la ricerca italiana

Ne ha parlato prima IlSole24ore con un articolo firmato Redazione. E' stata poi la volta di ...mondiali dell'editoria accademica di riviste e della commercializzazione dei dati cheper ...

A scuola servono i soldi per gli armadietti per attivare il metodo DADA: parte la raccolta fondi

Ecco perché , “da qui nasce l’esigenza di dotarci di armadietti in cui gli studenti possano riporre il loro materiale alleggerendo il peso degli zaini” spiegano dalla scuola, che dice anche quanti ...

Basta zaini pesanti: "Per Natale regalate un armadietto alla scuola"

Per poter lasciare i libri in classe occorrono 250 armadietti per una spesa totale di 10mila euro. L'Istituto Comprensivo, per acquistarli, ha lanciato una raccolta fondi ...