A Roma la prima festa delle adozioni | oltre 800 i cani che hanno trovato un padrone nel 2023

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Decine dini e i loro amati cuccioli per ladella’ organizzata dall’assessorato all’Ambiente diCapitale a Muratella che nelinsieme alle di Ponte Marconi ha fatto incontrare 800con le loro nuove famiglie. Un’occasione per riconoscere e dare valore al gesto di altruismo compiuto da chi ha scelto di adottare un animale, e insieme per rilanciare la campagna per leconsapevoli deie dei gatti ospitati nelle strutture diCapitale. All’iniziativa ‘Jingle Pets’, non potevano mancare le associazioni convenzionate con ili di, che insieme a operatrici e operatori ogni giorno si prendono cura degli ...