A Natale siamo tutti più buoni | tranne certi piatti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Durante i Natali passati abbiamo mangiato cibi e pietanze il ricordo dei quali ancora ci tormenta, a volte a distanza di anni. Accettiamo di buon grado inviti per pranzi e cene, oppure che gli ospiti più volenterosi contribuiscano alle nostre tavolate portando qualcosa preparato da loro, serbando dentro di noi un’unica speranza: che sulla tavola addobbata con nastri rossi, candele dorate e pungitopo non si materializzino un’altra volta i nostri peggiori incubi gastronomici. Siete curiosi di conoscere i nostri? L’incubo di Alessio Cannata: la strenna dipanettone e bottiglia A meno che voi vogliate fare un torto travestito da dono delle feste, non c’è scusa per acquistare ancora quei fustini che sembrano detersivo in polvere per lavatrice, ma che invece custodiscono un panettone (o pandoro) scarsissimo, ma mai lontanamente pessimo quanto la bottiglia di spumante ...