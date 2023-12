A fine Mes Dopo aver perso tutto Meloni fa la Orbán

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’Italia boccia il fondo e lo blocca per tutta la Ue. Ritorsione contro Bruxelles per conti e migranti. Segno di profonda frustrazione. Banche senza paracadute. Rischio di guastare i rapporti comunitari. E che figuraccia per Giorgetti