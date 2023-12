A causa del cambiamento climatico si riduce il bisogno del riscaldamento

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nel corso degli ultimi trent’anni, l’Europa ha registrato una netta diminuzione del numero medio di gradi-giorno necessari per il, riflettendo indirettamente anche i cambiamenti climatici. Nel periodo compreso tra il 1992 e il 2022, si è verificato un declino significativo, passando da 3.209 gradi giorno diall’anno all’inizio del periodo a 2.858 gradi giorno nel 2022, come riportato dai dati Eurostat. Questa riduzione corrisponde a un calo dell’11%. Tale diminuzione del fabdipuò essere attribuita in parte all’aumento delle temperature globali e in parte all’adozione di nuovi materiali isolanti e alla ristrutturazione degli edifici. È interessante notare che, parallelamente alla riduzione del, si è registrato un aumento della necessità di ...