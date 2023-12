10 pranzi “sospesi” per Natale | l’iniziativa italiana per non lasciare solo nessuno

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Siamo abituati a immaginare ilcome un momento di gioia e di condivisione e nonper l’atmosfera di festa che incanta e meraviglia, ma anche e soprattutto perché in questi giorni di magia ci incontriamo e ci riuniamo con gli amici e i familiari, con le persone che fanno parte della nostra vita. Spesso però, tra la frenesia di tutti gli impegni che dobbiamo portare a termine, ci dimentichiamo che non tutti hanno la nostra stessa fortuna. Non tutti possono sedersi a tavola con i loro cari e condividere momenti di gioia e spensieratezza. Ed è proprio a tutte queste persone che ha pensato Sergio Totti, un ristoratore di Follonica che ha deciso di mettere a disposizione dieciper le persone sole e per chi è in difficoltà. Per regalare felicità e speranza aanche a chi l’ha ...