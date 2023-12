WWE | Rinnovo anche per Charlotte Flair | molti soldi e benefit per lei

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Come sappiamoè ferma ai box a causa di un grave infortunio al ginocchio. “The Queen” dovrà operarsi e resterà assente per molto tempo, si parla di circa 9 mesi. Nei giorni scorsi si sono diffuse le notizie dei rinnovi di Dominik Mysterio e Rey Mysterio, ma non sono stati gli unici a quanto pare.ha recentemente rinnovato con la WWE, ancor prima di Dirty Dom e Mr. 619, ma la cosa è emersa sola in queste ultime ore. Contratto ricchissimo Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select,ha rinnovato con la WWE e rimarrà a Stamford ancora per parecchi anni. Il suoè rimasto un po’ sotto traccia e la prima a parlarne è stata Madusa durante il suo podcast. Secondo le ...