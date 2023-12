WWE | La Federazione stringe legami con altri marchi importanti

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per allargare il proprio bacino d’utenza, nel corso degli anni la WWE ha avviato delle partnership con alcune grosse realtà del panorama televisivo ed economico del Mondo. Di rilievo è certamente la sua collaborazione con la NFL, la lega di football americano più importante degli Stati Uniti, e con la Big 12 Conference che è una associazione che racchiude un complesso di discipline sportive, molto in voga negli States. Con la NFL nello specifico, la Compagnia di Stamford ha avviato una campagna pubblicitaria di cinture a tema, riscuotendo grande successo nei fan di entrambe le realtà. Anche l’hockey diventa WWE È notizia recente che la WWE avrebbe avviato una partnership anche con la National Hockey League (NHL), la più importante lega di Hockey del Nord America. I fan di questo sport si sono mostrati entusiasti della notizia, riconoscendo Nick Khan come il vero promotore di ...