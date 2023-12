(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale,Lee fadell’LWO a tutti gli effetti. Succede pressoché di tutto durante il North American Championship Match visto a NXT stanotte, con il campione che ha dovuto difendere la cintura contro un membro non annunciatoNo Quarter Catch, rivelatosi Charlie Dempsey. Prima dell’incontro i Gallus hanno però chiesto, entrambi, una title shot, con Lee che ha accettato la sfida di Joe Coffey, tramutando l’incontro con Dempsey in un Triple Threat Match. Il tutto ha portato ad un caos disarmante, con la No Quarter Catch ed i Gallus che sono attivamente intervenuti durante la contesa, divenuta ancora più incerta. Nonostante tutto, grazie a Joe Gacy, in qualche modo Lee ha mantenuto la cintura ma la storia non è finita lì. La No Quarter Catch infatti, ...

PlayStation Plus Essential, alla scoperta dei giochi di dicembre

Dopo aver messo da momentaneamente da parte il wrestling dellae il basket dell'NBA, la ... Fireteam Elite , Mafia II: Definitive Edition eBall: The Breakers . L'ultima tornata del 2023 per ...

WWE: Dragon Lee salvato dall’LWO a NXT, fa ormai parte della stable Zona Wrestling

WWE: Dragon Lee rompe il silenzio dopo la sua vittoria a Deadline Spazio Wrestling

WWE NXT Results: Dragon Lee Successfully Defends North American Championship

Dragon Lee defeated Charlie Dempsey and Joe Coffey in a North American Championship Triple Threat Match on WWE NXT.

WWE NXT Results: Top champ hospitalized; 15-month streak ends; major return

We got a great episode of WWE NXT tonight with some hard-hitting matches while Ridge Holland from SmackDown came in to challenge the NXT Champion.