WWE | Annunciato il match di Tiffany Stratton per NXT New Year’s Evil | i dettagli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)sfida nuovamente Fallon Henley, dopo la sconfitta di ieri notte che ha mandato su tutte le furie l’ex NXT Women’s Champion. Il feud tra le due continua ormai da settimane, dopo la partecipazione di ambedue all’Iron Survivor Challenge di NXT Deadline. "When I win, you will become my servant"@tiffwwe just threw out a huge challenge for @FallonHenleyWWE at #NewYears#WWENXT pic.twitter.com/Isw7wbjc3j— WWE (@WWE) December 20, 2023ha inoltre affermato che se vincerà l’incontro costringerà la Henley a diventare la sua “servitrice”, in un risvolto abbastanza strano della rivalità tra le due.