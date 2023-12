WWE | Annunciati cinque match per il prossimo episodio di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Questa notte a WWE NXT sono statiper la prossima settimana. Tra tutti spiccano l’ NXT Undergroundtra Eddy Thorpe e Dijak e iltra Noam Dar contro Josh Briggs per l’Heritage Cup. LET'S GO!!!@EddyThorpe WWE has challenged @DijakWWE to an #NXTUnderground!#WWENXT pic.twitter.com/XAwdlxKfXt— WWE (@WWE) December 20, 2023 Card ufficiale NXT del 26/12 NXT Heritage CupNoam Dar (c) vs. Josh Briggs NXT UndergroundEddy Thorpe vs. Dijak NXT Men’s Breakout Tournament (Semifinale)Riley Osborne vs. Lexis King NXT Men’s Breakout Tournament (Semifinale)Oba Femi vs. Tavion Heights Cora Jade vs. Karmen Petrovic