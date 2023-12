(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è una delle top star indiscusse nella divisione femminile della WWE. La wrestler è ormai assente dalle scene dallo scorso gennaio, quando dopo la sua sconfitta contro Bianca Belair, ha dovuto fermarsi per proseguire la gravidanza e dare alla luce la sua prima figlia. L’ultimo match di Little Missha avuto luogo allaRumble e la wrestler, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso unatratta proprio dall’evento. Sebbene sarebbe forse ancora un po’ troppo presto per parlare di ritorno, vale la pena ricordare che la stessaaveva parlato del suo rientro nella compagnia dicendo:“la WWE ha esteso il mio contratto, perciò ovviamente tornerò quando sarò pronta. Probabilmente un mese dopo il parto inizierò a tornare in palestra e prepararmi per ...

Black Friday 2023: con meno di 40 cosa acquistare su Amazon

AKUMAKA Smartwatch Uomo, 1,8" HD Orologio Fitness con Risposta Chiamate/Integrato, ... Survivor - PS5 - Videogiochi - Italiano 39.97 79.99 50% Vedi l'offerta2K23 - PlayStation 5 33.2 76 56% ...

WWE: Alexa Bliss posta una foto a tema Royal Rumble…ritorno in vista per lei Zona Wrestling

WWE: contratto in scadenza per Alexa Bliss Le ultime sulla neo mamma World Wrestling

Alexa Bliss potentially teasing WWE return at major upcoming event

WWE Superstar Alexa Bliss broke the proverbial glass ceiling and became the top champion of the women's division several times.

Alexa Bliss shares cozy picture of her husband Ryan Cabrera with their new born

WWE RAW Superstar Alexa Bliss recently took to social media to post a cozy picture of her husband, Ryan Cabrera, with their new born, Hendrix Rouge Cabrera.