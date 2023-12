WWE AEW | In rialzo gli ascolti di Raw nonostante la NFL | Dynamite intanto si concede nuovamente cinque minuti in più

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Stabili, con un flebile segno +, glidell’ultimo episodio di Raw: 1.562 milioni di spettatori contro i 1.466 milioni di sette giorni prima, mentre ilnel key demo è ancora più risicato (da 0.46 a 0.47). Come spesso accade, la concorrenza della NFL con l’incredibile incontro tra Eagles e Seahawks ha decisamente ridimensionato il numero di spettatori che,tutto, rimane in linea con la media invernale WWE di Raw dell’ultimo periodo. WWE Raw last night on USA Network:1,562,000 viewersP18-49 rating: 0.47 pic.twitter.com/QSKIgPJB4f— Wrestlenomics (@wrestlenomics) December 19, 2023 Dall’altra parte della barricata, la AEW si(per la seconda settimana di fila)di “over-run”, sforando la fascia oraria dopo ...

