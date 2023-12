Willem Dafoe racconta quando ha capito di avere un viso “riconoscibile”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha rivelato il momento preciso in cui si è reso conto diun volto, in parte grazie alla sua fisionomia peculiare, ma anche in seguito al successo planetario ottenuto vestendo i panni di Goblin in Spiderman di Sam Raimi, capostipite della trilogia con Tobey Maguire come Peter Parker, uscito nel 2002., per spiegarsi meglio, hato un aneddoto di vita vissuta, ospite al Today Show, un programma televisivo statunitense. Ecco le parole dell’attore, come riportate da CBR: “Dopo l’uscita di Spider Man, la gente mi avrebbe riconosciuto anche a Timbuktu; è stato in quel periodo che hodiun volto davvero. Me lo ricorderò sempre come fosse ieri; ero a New York, sulla ...