Volley Napoli | raggiunto l’obiettivo qualificazione in Coppa Campania

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Autounocentra il primo obiettivo che con la sconfitta di ABN V. Academy Agropoli Paestum, ha conquistato il matematico accesso alla. La prima squadra di Autounoha chiuso il 2023 con un altro 0-3 in trasferta contro Todis Pastena. Una vittoria che porta con sé due importanti risultati da

Il Volley Napoli si impone per 3-0 contro la formazione del Volley Project Pontecagnano. Continua a conquistare punti la squadra azzurra del Volley ... (2anews)

Il Volley Napoli vince in trasferta contro le ragazze dell’ASD Volley Volla portandosi a 14 punti in classifica. 3-1 per la Serie C di Autouno ... (2anews)

Autouno Volley Napoli altro 3-0 in casa , Masella: «Faccio i complimenti alla squadra». Altra vittoria in casa per le ragazze del Volley ... (2anews)

Autouno Volley Napoli , Veronica Masella: “Era importante la vittoria per raggiungere la qualificazione alla Coppa Campania , nostro primo obiettivo. ... (2anews)

Sport: Dazn, per le feste Serie A non stop e mondiali di sci

... e proseguire con la quarta giornata della Coppa Cev dicon in campo Trentino, Piacenza e ... in esclusiva su Dazn, propone big match come Roma -di sabato 23 e Juventus - Roma di sabato ...

Autouno Volley Napoli, tre punti e qualificazione alla Coppa Campania per chiudere il 2023 Virgilio

Autouno Volley Napoli, tre punti e qualificazione alla Coppa Campania Ottopagine

Napoli, sirene dalla Bundesliga per Eljif Elmas

Sirene dalla Bundesliga per Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli sarebbe finito nel mirino del Lipsia, che avrebbe individuato in lui il giusto profilo per sostituire Emil Forsberg. Il giocatore ...

Volley: a Lodz le finali maschili della Volleyball Nations League

Volleyball World ha ufficializzato che sarà la città di Lodz (Polonia) ad ospitare la fase finale della sesta edizione della Volleyball ...